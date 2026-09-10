Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hinterhäuser wortkarg

Festspielfonds fordert Maulkorb per Anwalt ein

Salzburg
10.09.2026 07:00
Nach wie vor ist die Stimmung zwischen den Festspielen und Markus Hinterhäuser getrübt.
Nach wie vor ist die Stimmung zwischen den Festspielen und Markus Hinterhäuser getrübt.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Es war ein monatelanger Streit, der in einer einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses endete: Die Rede ist von Markus Hinterhäuser und seinem Arbeitgeber, den Festspielen. Jetzt wurde er für sein Werk geehrt. Und übte versteckt Kritik. Denn ihm drohte wohl der Anwalt...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich darf nicht zu viel sagen!“ Es sind nur sechs Worte bei einer Festrede, aber der Hintergrund ist abendfüllend. Worum geht’s? Markus Hinterhäuser, der geschasste Salzburger Festspielintendant, wurde am Dienstag bei der Verleihung des Österreichischen Musiktheaterpreises in Wien, mit dem Großen Preis der Jury für sein Schaffen als Pianist, Festivalleiter und Kulturmanager geehrt. Obwohl sein Abgang aus Salzburg, nach viel Streit zwischen Politik und dem Intendanten, wenig Ruhmreiches zu bieten hatte.

Zitat Icon

Die Kunst ist so viel größer als der Kleingeist der Politik.

Markus Hinterhäuser, Ex-Intendant

Bild: Franz Neumayr

Konsequenzen bei Verstößen gegen Maulkorb
In seiner Rede wollte Hinterhäuser scheinbar wieder ein schlechtes Wort an Salzburgs Politik lassen. Er beließ es aber bei den sechs Wörtern „Ich darf nicht zu viel sagen!“. Denn schließlich haben Hinterhäuser und der Festspielfonds bei der einvernehmlichen Trennung Stillschweigen vereinbart. Wie der Ex-Festivalchef andeutet, habe er bereits einmal dagegen verstoßen. Es sei ein Brief vom Anwalt aus dem Büro der Landeshauptfrau zu ihm geflattert.

Die „Krone“ hat bei der Landeshauptfrau nachgefragt. Laut Karoline Edtstadler habe es einen Briefwechsel der Anwälte des Festspielfonds und Hinterhäusers zur Verschwiegenheitsklausel gegeben. Details werden keine genannt.

Zitat Icon

„Wir halten uns an die Verschwiegenheitsklausel. Ich werde dazu nichts sagen.“ 

Karoline Edtstadler, Landeshauptfrau

Bild: Christof Birbaumer

Ein Verstoß gegen eine Stillschweigens-Vereinbarung kann Klagen und Geldbußen nachziehen. Derartige Konsequenzen dürften Hinterhäuser mutmaßlich nach verbalen Seitenhieben bei einem Charity-Event im August angedroht worden sein. Im Schloss Fuschl ließ sich Hinterhäuser zur indirekten Kritik Landeschefin Edtstadler hinreißen.

Lesen Sie auch:
In Salzburg tobt der Kulturkrieg. Hauptdarsteller: Ex-Intendant Markus Hinterhäuser und ...
Star-Regisseur wettert
Markus Hinterhäuser ist „Opfer arroganter Politik“
05.08.2026
Ex-Intendant holt aus
„Es müssen schon ein paar Dinge gesagt werden“
01.08.2026
Die Spannung war groß
Winterreise mit Ex-Intendant Hinterhäuser umjubelt
30.07.2026

Am Dienstag in Wien gab er sich pragmatischer: „Die Kunst ist so viel größer als der Kleingeist der Politik.“ Die Befähigung des politischen Personals zur Übernahme von Verantwortung, welche dieses vermeine, tragen zu können, sollte vorab überprüft werden. Langfristig werde politisches Personal aber vergessen sein, die Salzburger Festspiele jedoch werde es weiterhin geben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
10.09.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
144.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.727 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf