Festspielfonds fordert Maulkorb per Anwalt ein

Konsequenzen bei Verstößen gegen Maulkorb

In seiner Rede wollte Hinterhäuser scheinbar wieder ein schlechtes Wort an Salzburgs Politik lassen. Er beließ es aber bei den sechs Wörtern „Ich darf nicht zu viel sagen!“. Denn schließlich haben Hinterhäuser und der Festspielfonds bei der einvernehmlichen Trennung Stillschweigen vereinbart. Wie der Ex-Festivalchef andeutet, habe er bereits einmal dagegen verstoßen. Es sei ein Brief vom Anwalt aus dem Büro der Landeshauptfrau zu ihm geflattert.