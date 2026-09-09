„Bei den Hirtentagen schaut jeder auf jeden!“

Der traditionelle Auftakt in die Probensaison der Hirtenkinder erfolgte wieder auf der Loferer Alm: Vier Tage lang tauchten 17 Hirten in ihre Rollen ein und freuen sich schon auf die Bühne beim Salzburger Adventsingen im Großen Festspielhaus. Für Intendant Hans Köhl ist es ein Abschied.
„Es ist sehr viel Verbundenheit da. Der Kaser ist für uns einfach ideal, weil wir oben in Ruhe proben können“, zieht Intendant Hans Köhl nach 25 Alm-Saisonen am Soderkaser in Lofer Bilanz. Sämtliche Wetterphänomene von Wintereinbruch bis zu Hitze haben die Kinder und sein Team über die Jahre schon erlebt. Für Köhl ist der Auftakt in die Jubiläums-Produktion zum 80-jährigen Bestehen des Adventsingens im Großen Festspielhaus auch ein Abschied. Er wird sich nach dem Stück „Das große Geheimnis“ in die Pension verabschieden.
Die Stimmung auf der Alm war wieder großartig. Auch die neuen Kinder fügen sich sehr gut ein.
Hans Köhl, scheidender Intendant
Bild: Kerstin Jönsson
17 Hirtenkinder werden in diesem Jahr die Bühnenstars sein. Lisa (12): „Die Zeit auf der Alm ist echt besonders, weil wir als Gemeinschaft zusammenfinden, jeder schaut auf jeden.“
Fünf Hirten sind das erste Mal Teil der eingeschworenen Gruppe. An vier Probentagen auf der Loferer Alm bekamen sie ihre Rollen zugeteilt, schlüpften zum ersten Mal in Kostüme, lernten schon Texte und musizierten miteinander. Zwei Hirtengruppen treten auf. Das Jubiläumswerk spielt im städtischen Umfeld. Mit von der Partie ist auch Rabbi Jakob, dargestellt vom Tiroler Schauspieler Edwin Hochmuth.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.