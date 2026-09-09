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Probenauftakt auf Alm

„Bei den Hirtentagen schaut jeder auf jeden!“

Land & Leute
09.09.2026 22:30
Hirtenkinder probten wieder auf der Loferer Alm.
Hirtenkinder probten wieder auf der Loferer Alm.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Der traditionelle Auftakt in die Probensaison der Hirtenkinder erfolgte wieder auf der Loferer Alm: Vier Tage lang tauchten 17 Hirten in ihre Rollen ein und freuen sich schon auf die Bühne beim Salzburger Adventsingen im Großen Festspielhaus. Für Intendant Hans Köhl ist es ein Abschied. 

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„Es ist sehr viel Verbundenheit da. Der Kaser ist für uns einfach ideal, weil wir oben in Ruhe proben können“, zieht Intendant Hans Köhl nach 25 Alm-Saisonen am Soderkaser in Lofer Bilanz. Sämtliche Wetterphänomene von Wintereinbruch bis zu Hitze haben die Kinder und sein Team über die Jahre schon erlebt. Für Köhl ist der Auftakt in die Jubiläums-Produktion zum 80-jährigen Bestehen des Adventsingens im Großen Festspielhaus auch ein Abschied. Er wird sich nach dem Stück „Das große Geheimnis“ in die Pension verabschieden.

Zitat Icon

Die Stimmung auf der Alm war wieder großartig. Auch die neuen Kinder fügen sich sehr gut ein.

Hans Köhl, scheidender Intendant

Bild: Kerstin Jönsson

17 Hirtenkinder werden in diesem Jahr die Bühnenstars sein. Lisa (12): „Die Zeit auf der Alm ist echt besonders, weil wir als Gemeinschaft zusammenfinden, jeder schaut auf jeden.“

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Fünf Hirten sind das erste Mal Teil der eingeschworenen Gruppe. An vier Probentagen auf der Loferer Alm bekamen sie ihre Rollen zugeteilt, schlüpften zum ersten Mal in Kostüme, lernten schon Texte und musizierten miteinander. Zwei Hirtengruppen treten auf. Das Jubiläumswerk spielt im städtischen Umfeld. Mit von der Partie ist auch Rabbi Jakob, dargestellt vom Tiroler Schauspieler Edwin Hochmuth.

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