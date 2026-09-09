„Bei den Hirtentagen schaut jeder auf jeden!“

„Es ist sehr viel Verbundenheit da. Der Kaser ist für uns einfach ideal, weil wir oben in Ruhe proben können“, zieht Intendant Hans Köhl nach 25 Alm-Saisonen am Soderkaser in Lofer Bilanz. Sämtliche Wetterphänomene von Wintereinbruch bis zu Hitze haben die Kinder und sein Team über die Jahre schon erlebt. Für Köhl ist der Auftakt in die Jubiläums-Produktion zum 80-jährigen Bestehen des Adventsingens im Großen Festspielhaus auch ein Abschied. Er wird sich nach dem Stück „Das große Geheimnis“ in die Pension verabschieden.