Keine Ruhe am Friedhof: Millionenstreit dauert an

Zur Erinnerung: Im Oktober 2024 übernahm die Stadt Salzburg das Krematorium am Kommunalfriedhof. Der Wiener Verein hatte ebendieses 1930 errichtet. Das Baurecht erlosch 2024, worauf sich die Stadt entschloss, das Krematorium selbst zu betreiben. Man zahlte eine Ablöse in Höhe von 35.900 Euro, der Wiener Verein – ein Tochterunternehmen der Wiener Städtischen Versicherung – forderte jedoch mehr. Deutlich mehr! 1,7 Millionen Ablöse wollte der Verein haben. Eine Einigung blieb wenig überraschend aus. Der Fall landete vor Gericht, der Wiener Verein verlangte die Herausgabe sämtlicher Einäscherungsanlagen. Das Salzburger Landesgericht wies die Klage nun aber in erster Instanz ab.