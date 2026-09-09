Mit „Take The A-Train“ wird ganz Salzburg Bühne

Musikalisch ausgefallen und stets am Puls der Zeit: Auch heuer geben sich wieder internationale wie nationale Künstler die Klinke in die Hand. Mit Alfa Mist und Joe Armon-Jones kommen zwei prägende britische Jazz-Musiker nach Salzburg. Die Österreicherin Anja Plaschg alias Soap&Skin wird mit ihrer neuen Elektronik-Avantgarde-Supergroup Exid Void in der Mozartstadt gastieren.