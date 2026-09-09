Mit „Take The A-Train“ wird ganz Salzburg Bühne

Das „Take The A-Train“-Festival startet wieder und macht ganz Salzburg zur Bühne. Auch zwei Jazz-Superstars sind im bereits zwölften Jahr im Anmarsch.
Ob Bahnhofsvorplatz, Bewohnerservice im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt oder gehobenes Sterne-Hotel – das „Take The A-Train“-Musikfestival kennt keine Grenzen. Das gilt seit dem Beginn des Spektakels – und selbstredend auch für die diesjährige Ausgabe. Heute, Donnerstag, geht das „A-Train“ in die nächste Runde.
Musikalisch ausgefallen und stets am Puls der Zeit: Auch heuer geben sich wieder internationale wie nationale Künstler die Klinke in die Hand. Mit Alfa Mist und Joe Armon-Jones kommen zwei prägende britische Jazz-Musiker nach Salzburg. Die Österreicherin Anja Plaschg alias Soap&Skin wird mit ihrer neuen Elektronik-Avantgarde-Supergroup Exid Void in der Mozartstadt gastieren.
Fixpunkte wie die Konzerte auf der Dachterrasse des Arte Hotels oder Musik-Events in den Obussen wird es selbstredend auch in diesem Jahr wieder geben. Das Festival-Komplettticket für alle Veranstaltungen von 10. bis 13. September gibt es für 77 Euro.
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