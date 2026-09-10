Eindringling (30) lag in der Badewanne

Ach, du Schreck! Der Betreuer einer Wohneinrichtung in Bayerisch Gmain – und damit nur unweit zur Salzburger Grenze – machte am Mittwochabend eine höchst seltsame Beobachtung. Er entdeckte einen Fremden in einer Badewanne.
Er zögerte nicht, rief die sofort die Polizei. Der Eindringling flüchtete jedoch. Weit kam der Mann allerdings nicht, die Beamten passten den 30-Jährigen kurz darauf im Rahmen einer Fahndung an.
Der Verdächtige hatte neben einem gestohlenen Fahrzeugschlüssel noch allerhand Diebesgut aus vorangegangenen Beutezügen in Geschäften bei sich. Zudem nutzte er ein hochpreisiges E-Fahrrad. Auch dieses dürfte er gestohlen haben.
Die Polizei nahm den 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest.
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