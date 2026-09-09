ORF-Aufregung | Bunte Truppe

ORF-Aufregung. Mächtige Wellen löst das zuerst via krone.at bekannt gewordene ÖVP-Reformpapier für die Zukunft des ORF aus. In diesem unter der Federführung von Markus Gstöttner, des neuen Mediensprechers und Generalsekretärs der Volkspartei erstellten Programm wird unter anderem die Abschaffung der Haushaltsabgabe und künftige Finanzierung des ORF aus dem Bundesbudget angeregt. Nicht nur dieser Punkt versetzte vor dem Beginn des von SPÖ-Medienminister Andreas Babler ausgerufenen „ORF-Zukunftsforum“, das für heute und morgen angesetzt ist, die Politik wie auch den Küniglberg in Wallung: Während Gstöttner vom Büro des Vizekanzlers gleich einmal abgekanzelt wurde, meldete sich auch Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter zu Wort. Der Vorschlag einer völligen Abschaffung der Haushaltsabgabe so wenige Tage vor dem Zukunftsforum sei populistisch, sagt die pinke Mediensprecherin.