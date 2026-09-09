ÖSV empfing FIS-Boss zu „konstruktivem Austausch“

Unterschiedliche Sichtweisen offen diskutiert

Der ÖSV ist gegen die Pläne des neuen FIS-Chefs, ab 2032 jede Saison Titelkämpfe abzuhalten. Im Gespräch mit Ospelt habe der ÖSV in Person von Präsidentin Roswitha Stadlober, Neo-Generalsekretär Jan Überall und Sportdirektor Mario Stecher seine Überlegungen zu möglichen jährlichen Weltmeisterschaften eingebracht und seine bekannte Haltung dazu bekräftigt, erläuterte der ÖSV. Gleichzeitig seien unterschiedliche Sichtweisen offen diskutiert und Argumente ausgetauscht worden.