Ohne 9/11 kein Trump

Es gibt Schicksalstage, die sich so eingeprägt haben, dass man einander oft die Erinnerungsfrage stellt: „Wo warst du, als ...“ Als zum Beispiel Kennedy erschossen wurde. Oder als am 11. September 2001 die Flugzeuge in die New Yorker Zwillingstürme rasten.
Ich saß um 15 Uhr kurz vor Andruck der Abendausgabe bei den letzten Zeilen, nebenher lief stumm CNN, da schlug das erste Flugzeug ein. Das ignorierte ich in der Annahme: „Schon wieder so ein Clip eines neuen Hollywood-Reißers.“ Dann das zweite Flugzeug. Jetzt schlug es auch bei mir ein. Blitzartig konnten wir noch eine ganze Seite 1 machen unter dem Titel: „Terrorangriff auf Amerika“.
9/11 in New York (und auch Washington und Pennsylvania) war mehr als ein Terrorangriff. Es war die Kriegserklärung des erwachenden Dschihadismus an den Weltherrscher USA. Und die USA gingen in die Rache-Falle: Irak, Afghanistan; zwei verlorene Kriege. 9/11 war der Anfang vom Ende des amerikanischen Jahrhunderts.
Blinder Machteinsatz gegen blinde Fanatiker, die nichts zu verlieren haben. Die USA: imperiale Überdehnung, Verlust des Abschreckungspotenzials, völlige Entgleisung der Politik, Absturz in die Wahn-Welt eines Trump. Eine Supermacht zerlegt sich selbst – und die halbe Welt(wirtschaft) gleich mit.
Genauso wollten es die Dschihadisten haben: David gegen Goliath, Schwert gegen Atombombe.
Auf der Strecke blieb die Vernunft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.