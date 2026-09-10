Ohne 9/11 kein Trump

Ich saß um 15 Uhr kurz vor Andruck der Abendausgabe bei den letzten Zeilen, nebenher lief stumm CNN, da schlug das erste Flugzeug ein. Das ignorierte ich in der Annahme: „Schon wieder so ein Clip eines neuen Hollywood-Reißers.“ Dann das zweite Flugzeug. Jetzt schlug es auch bei mir ein. Blitzartig konnten wir noch eine ganze Seite 1 machen unter dem Titel: „Terrorangriff auf Amerika“.