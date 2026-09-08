Altstadt-Fahrten und Parken rund um Mozart

Der verbitterte Grüne – je nach Ansicht -„Ayatollah“ oder „Messias“ genannt, regiert von 1982 bis 1987 als mächtiger Planungs- und Verkehrsstadtrat mit Brachialgewalt. Sein politischer Kompagnon wird der blaue Bau-Ressortchef Dietrich Masopust. Der pflanzt in den Straßen die Parkautomaten und stellt die kantigen Tröge aus Waschbeton auf, die Karosserie-Werkstätten erleben einen Boom. Dann lässt er Symbole für die von Voggenhuber verordneten Tempo 30-Zonen und die verhassten Fahrverbote auf den heißen Asphalt malen. Bei der Gemeinde-Wahl im Herbst 1987 jagen die Salzburger das Duo mit dem Stimmzettel davon. Jörg Haider feuert Masopust aus der FPÖ. Eine seltsame Autofahrer-Partei mit einem Rentner als Obmann erringt zwei Mandate.