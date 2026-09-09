Verletzte bei Unfall auf Großarler Landesstraße

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L109 in Großarl sind in der gestrigen Nacht zwei Lenker leicht verletzt worden. Die Feuerwehr musste die Straße sperren und half bei der Bergung der Fahrzeuge. Wegen eines Ausfalls des Mobilfunknetzes war die Kommunikation eingeschränkt.
Vergagene Nacht kam es gegen 1 Uhr auf der Großarler Landesstraße (L109) im Bereich „Augraben“ zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge.
Die Feuerwehr Großarl wurde per stillem Alarm verständigt. Im Einsatz standen drei Fahrzeuge und elf Einsatzkräfte. Die Floriani übernahm die Verkehrsregelung, band ausgelaufene Betriebsmittel und reinigte die Fahrbahn. Zudem unterstützten die Einsatzkräfte den Abschleppdienst bei den Bergungsarbeiten. Die Großarler Landesstraße musste für die Dauer der Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden.
Beide Lenker erlitten laut Rotem Kreuz leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurden sie in das Klinikum Schwarzach im Pongau gebracht. Die Unfallursache ist vorerst nicht bekannt. Eine zusätzliche Herausforderung war ein zeitweiser Ausfall des Mobilfunk- und TETRA-Funknetzes im Großarltal. Dadurch war die Einsatzkommunikation der Rettungskräfte vor Ort nur eingeschränkt möglich.
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