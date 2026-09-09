Verletzte bei Unfall auf Großarler Landesstraße

Beide Lenker erlitten laut Rotem Kreuz leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurden sie in das Klinikum Schwarzach im Pongau gebracht. Die Unfallursache ist vorerst nicht bekannt. Eine zusätzliche Herausforderung war ein zeitweiser Ausfall des Mobilfunk- und TETRA-Funknetzes im Großarltal. Dadurch war die Einsatzkommunikation der Rettungskräfte vor Ort nur eingeschränkt möglich.