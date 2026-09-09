Vollbrand in Rußbach: Verteilerzentrum betroffen

Insgesamt standen rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz: etwa 30 Kräfte der Feuerwehr Rußbach und 50 Mitglieder der Feuerwehr Abtenau. Der Einsatz verlief laut Schnitzhofer routinemäßig. Gegen 4.30 Uhr war der Brand gelöscht, anschließend wurde noch eine Brandwache gestellt und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Gegen 6.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle, letzte Nachlöscharbeiten liefen noch. Über die Höhe des entstandenen Schadens waren vorerst nicht bekannt.