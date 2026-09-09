Vollbrand in Rußbach: Verteilerzentrum betroffen

In Rußbach am Pass Gschütt in Salzburg ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer nahe dem Bauhof ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein angrenzendes Verteilerzentrum in Brand. Rund 80 Feuerwehrleute aus Rußbach und Abtenau kämpften bis in die frühen Morgenstunden gegen die Flammen.
In der Nacht auf Mittwoch ist in Rußbach am Pass Gschütt Alarmstufe 2 ausgelöst worden. Auf dem örtlichen Bauhof war ein Brand ausgebrochen. Betroffen war auch das Verteilerzentrum eines Telekommunikationsanbieters. Nach Angaben von Ortsfeuerwehrkommandant Bernd Schnitzhofer dürfte das Feuer im Bereich von Papier- beziehungsweise Altstoffcontainern entstanden sein.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Verteilerzentrum bereits in Vollbrand. Die starke Rauchentwicklung war weithin wahrnehmbar. Für die Löscharbeiten musste der Dachstuhl des Gebäudes geöffnet werden.
Insgesamt standen rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz: etwa 30 Kräfte der Feuerwehr Rußbach und 50 Mitglieder der Feuerwehr Abtenau. Der Einsatz verlief laut Schnitzhofer routinemäßig. Gegen 4.30 Uhr war der Brand gelöscht, anschließend wurde noch eine Brandwache gestellt und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Gegen 6.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle, letzte Nachlöscharbeiten liefen noch. Über die Höhe des entstandenen Schadens waren vorerst nicht bekannt.
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