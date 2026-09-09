Schülerunion hat nach Chat-Skandal neue Obfrau

Mehrere Mitglieder wurden nach rassistischen und sexistischen Nachrichten Anfang Juli aus dem Verein ausgeschlossen. Auch der Obmann musste zurücktreten. Nun gibt es eine neue an der Spitze der Schülerunion Salzburg – eine 18-jährige Piesendorferin.
Nicht nur der Obmann der ÖVP-nahen Schülerunion, auch einige Mitglieder lösten Anfang Juli einen Rassismusskandal aus. In Chats wurden entsprechende Bilder geteilt, kommentiert und auch frauenfeindliche Gedanken offen geteilt. Botschaften wie „Frauenrechte, Nein danke“ zählten hier noch zu den harmlosesten Aussagen – die „Krone“ berichtete.
Nun wurde beim 51. Ordentlichen Landestag der Schülerunion Salzburg gewählt – und Magdalena Seitinger zur neuen Landesobfrau. Ihr Vorgänger war nach dem Skandal zurückgetreten, weitere Personen wurden aus dem Verein, der vom Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend gefördert wird, ausgeschlossen. Selbst Landeshauptfrau Karoline Edtstadler – die die ÖVP ja weiblicher und jünger machen möchte – meldete sich zu Wort.
Das alles soll mit der neuen Obfrau nun vorbei sein. Die 18-Jährige stammt aus Piesendorf, absolvierte die Berufsschule in Baden bei Wien und war auch Landesschulsprecherin in Niederösterreich. Ihr zur Seite stehen Landesgeschäftsführer Johannes Schaft und Landesgeschäftssekretär Florian Haslinger.
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