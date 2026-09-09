Schülerunion hat nach Chat-Skandal neue Obfrau

Nun wurde beim 51. Ordentlichen Landestag der Schülerunion Salzburg gewählt – und Magdalena Seitinger zur neuen Landesobfrau. Ihr Vorgänger war nach dem Skandal zurückgetreten, weitere Personen wurden aus dem Verein, der vom Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend gefördert wird, ausgeschlossen. Selbst Landeshauptfrau Karoline Edtstadler – die die ÖVP ja weiblicher und jünger machen möchte – meldete sich zu Wort.