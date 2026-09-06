Proben im Paradies für himmlischen Hörgenuss

„Wir sind ja bereits im Mai gestartet, die Ausweitung auf ein Ganzjahresfestival erlaubt mir, mich jedem Projekt ganz zu widmen. Außerdem wird das Publikum nicht mehr gezwungen, wie früher aus mehreren Konzerten am Tag zu wählen, sondern kann das ganze Festival mitgehen.“ Besagtes läuft noch komprimiert bis 13. September, um neben dem St. Veiter Rathaus auch Stiftskirche St. Georgen, Maria Saaler Dom und Musik.Werkstatt.Portendorf mit unterschiedlichsten Projekten und der Klangmacht Alter Musik zu füllen, deren Interpreten jünger denn je sind. „Die großen Orchester sterben langsam weg und die Jungen fangen Dank René Jacobs, Jordi Savall oder Nikolaus Harnoncourt schon sehr früh und mit unglaublichem Vorsprung mit Alter Musik an. In dieser Szene ist der Umgang auch demokratischer, empathischer und intimer als im herkömmlichen Orchesterbetrieb“, so Schweiger.