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"Krone" Reveals

Diabolical Abuse Plot: How the Night of Horror Unfolded

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09.09.2026 13:00
The image of a supposedly idyllic family life. But behind the facade, terrible things were ...
The image of a supposedly idyllic family life. But behind the facade, terrible things were happening. The accomplice (small photo) faces up to 15 years in prison for abuse.(Bild: Krone-Collage/zVg, Krone KREATIV, zVg)
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Christoph Budin und Sandra Pichler-Ramsauer

A chronicle of horror detailing the final hours of the 39-year-old mother from Marchtrenk (Upper Austria) who was abused to death! As reported, “Krone” uncovered the gruesome case involving a network of rapists that investigators have dubbed “Pelicot 2.0.” The analyzed chat logs between the husband and the second alleged rapist are shocking. As if to add insult to injury, the prime suspect—the husband (51)—writes tearful, whiny letters “about the love of my life” to his daughter from his cell.

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What “Jimmy” (as the accomplice is saved in the husband’s cell phone) doesn’t yet know in his last text message to the husband—complete with a photo of himself with his pants down—on the morning after the night of her death: Five hours earlier, the 39-year-old had bled to death in her marital bed following the series of rapes.

Here you can read the account of the horror of the last night in the 39-year-old mother’s life:

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