„Ein Supergau“

Insasse tot: Weckruf für überlasteten Strafvollzug

Gericht
03.02.2026 15:15
An einer seiner Nachfolgerinnen übt Ex-Minister Brandstetter Kritik.
An einer seiner Nachfolgerinnen übt Ex-Minister Brandstetter Kritik.
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Überbelegung, Personalnot, Missstände und steigende Suizidzahlen – die Zustände in Österreichs Gefängnissen rufen Experten auf den Plan. Einer, der sich seit jeher stark für Reformen im Strafvollzug einsetzt, ist der frühere Justizminister Wolfgang Brandstetter. An einer seiner Nachfolgerinnen übt er Kritik.

Die Missstände im heimischen Strafvollzug sind nicht erst seit dem Tod eines psychisch erkrankten Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg in Niederösterreich evident. Gegen zwölf Justizwachebeamte wird in dem Fall ermittelt, zwei Führungskräfte müssen sich einem Disziplinarverfahren stellen, eine ist vorläufig suspendiert.

