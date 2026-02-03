Insasse tot: Weckruf für überlasteten Strafvollzug

Die Missstände im heimischen Strafvollzug sind nicht erst seit dem Tod eines psychisch erkrankten Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg in Niederösterreich evident. Gegen zwölf Justizwachebeamte wird in dem Fall ermittelt, zwei Führungskräfte müssen sich einem Disziplinarverfahren stellen, eine ist vorläufig suspendiert.