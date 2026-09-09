78. Herbstmesse mit reduziertem Eintritt eröffnet

Auch die Ausstellerzahl hat sich reduziert: Von 300 im Vorjahr auf 220 heuer. Das Angebot wurde auch auf weniger Hallen verteilt, zudem wurden Sport – und Veranstaltungsbereiche getrennt. Die „Holzwelten“ zeichnen den Weg des heimischen Holzes vom Baum bis zum fertigen Produkt nach. Gemeinsam mit der Vorarlberger Holzbaukunst präsentiert die Herbstmesse rund 50 prämierte Bauwerke. Heimische Holzarten sowie Projekte aus Architektur, Möbelbau und Designsollen die Bedeutung des Werkstoffs für Vorarlberg verdeutlichen. Der Werkraum Bregenzerwald und die Initiative „die venstermacher“ ergänzen den Schwerpunkt mit Beispielen aus Handwerk und Gestaltung.

Konzerte am Abend

Die Ausstellung zur Landtechnik spannt den Bogen von historischen Werkzeugen, Geräten und Traktoren bis zu aktuellen Entwicklungen in der Land- und Forstwirtschaft. Moderne Maschinen sowie Anwendungen aus dem Bereich Smart Farming sollen zeigen, wie digitale Technologien und vernetzte Systeme heutige Arbeitsabläufe verändern. Herzstück der Messe bleibt aber der regionale Marktplatz. Unternehmen, Produzenten und Dienstleister präsentieren Angebote aus den Bereichen Wohnen, Haushalt, Genuss und Lifestyle. Für Kinder steht unter anderem die laut Messeverantwortlichen größte Hüpfburg Europas zur Verfügung. Auch für die Abendunterhaltung hat man sich einiges einfallen lassen: Von „Tribute to Adriano Celentano“ mit italienischen Klassikern über „Beats & Brass“ (Blasmusik mit modernen Klängen) bis zu „Tracht‘n Vibes“ sollen die Besucher auch nach dem offiziellen Ende der Messetage weiter auf dem Areal halten. Die Messe läuft bis 13. September.





