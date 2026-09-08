Das steckt hinter dem Micro-Drama „Seesüchtig“

Micro-Dramas erobern derzeit die Smartphone-Bildschirme: Mit dem Micro-Drama „Seesüchtig – eine Glaub an dich Story“ kommt nun ein neues, mobiles Erzählformat für junge Zielgruppen. Worum geht es im Micro-Drama, was kann man sich darunter vorstellen, und was steckt hinter der Botschaft? Maja Kölich, Marketingleiterin der Erste Bank Oesterreich und Sandra Klingohr, Produzentin von Sandrats Media, erzählen im Talk bei „Krone zu Mittag“ davon.