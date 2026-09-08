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Erleben Sie „Coyote vs. ACME“ im Kino

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08.09.2026 15:22
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Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Am 17. 9 kommt der Kojote wieder in die heimischen Kinos aber dieses Mal jagt er nicht wie so oft den Road Runner. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen, die flinke Comicfigur zu schnappen kämpft er nun gegen seine Schöpfer. 

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Nach all den Jahren vergeblicher Liebesmüh hat Willi Kojote es satt, dass bisher jedes einzelne Produkt der ACME Corporation eine erfolgreiche Jagd auf den Road Runner vereitelt hat. Kojote beschließt deshalb, das Unternehmen für seine mangelhafte Ware in die Verantwortung zu nehmen, und engagiert den ebenso glück- wie mittellosen Anwalt Kevin Avery (Will Forte), um gegen ACME vor Gericht zu ziehen.

(Bild: Capelight © 2026 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC)
(Bild: Capelight © 2026 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC)
(Bild: Capelight © 2026 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC)
(Bild: Capelight © 2026 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC)

Als der herausfindet, dass die Rechtsabteilung des Konzerns von Buddy Crane (John Cena) geleitet wird, dem selbstgefälligen Chef seiner ehemaligen Kanzlei, gibt er alles, um den Prozess zu gewinnen.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart von Coyote vs ACME 5x2 Kinotickets. Drei glückliche Gewinner erhalten zusätzlich auch ein Merchandise Paket bestehend aus Tassen, T-Shirts und Notizbüchern. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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