CHAMPIONS: Headcoach und MVP holen Gold Bowl 2026!

Am Sonntag holen die Vienna Vikings einen lang ersehnten Titel auf europäischer Ebene. Das Wiener Franchise siegt im Endspiel der American Football League Europe gegen die Wroclaw Panthers mit 68:5. In „Home of Football“ sprechen Headcoach Chris Calaycay und Quarterback Ben Holmes über das perfekte Endspiel, die Entwicklung im Team sowie die Perspektive für 2027.