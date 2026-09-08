Spendenerfolg für St. Anna Kinderspital erradelt

Freund sprang kurzzeitig ein

Nicht alles verlief dabei programmgemäß: Nach einem Sturz am dritten Tag zwangen ihn zahlreiche Prellungen zu ein paar Tagen Pause. Ein guter Freund sprang zwischenzeitlich für Thum ein. Doch sobald es wieder möglich war, stieg er selbst in den Sattel und fuhr bis zum finalen Ziel in Rust