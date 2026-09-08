Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

900km für guten Zweck

Spendenerfolg für St. Anna Kinderspital erradelt

Burgenland
08.09.2026 09:00
Trotz Sturz wieder im Sattel: Daniel Thum freute sich über die Ankunft in Rust.
Trotz Sturz wieder im Sattel: Daniel Thum freute sich über die Ankunft in Rust.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Er wollte mit dem Rad ein Zeichen setzen und musste selbst einen herben Rückschlag verkraften. Daniel Thum stürzte am dritten Tag seiner ehrenamtlichen Spendenfahrt für das St. Anna Kinderspital. Doch Aufgeben kam für den Niederösterreicher nicht infrage.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine außergewöhnliche Radtour quer durch Österreich wurde zum Spenden-Erfolg für krebskranke Kinder. Daniel Thum aus Tattendorf (NÖ) nahm dafür rund 900 Kilometer und mehr als 9000 Höhenmeter innerhalb 8 Tage in Angriff.

Der Ansporn für ihn war sehr persönlich: Thums Tochter erkrankte vor einigen Jahren an Leukämie. Dank der Behandlung im St. Anna Kinderspitals ist sie heute wieder gesund. Aus großer Dankbarkeit wollte der Niederösterreicher nun mit seiner Radtour Spenden für die Klinik sammeln.

Zitat Icon

„Im Leben läuft’s eben manchmal anders, als man es plant.“

Daniel Thum

Freund sprang kurzzeitig ein
Nicht alles verlief dabei programmgemäß: Nach einem Sturz am dritten Tag zwangen ihn zahlreiche Prellungen zu ein paar Tagen Pause. Ein guter Freund sprang zwischenzeitlich für Thum ein. Doch sobald es wieder möglich war, stieg er selbst in den Sattel und fuhr bis zum finalen Ziel in Rust

Die Mühe hat sich gelohnt: Thum kehrt in Rust mit einer Spendensumme von über 50.000 Euro ein.
Die Mühe hat sich gelohnt: Thum kehrt in Rust mit einer Spendensumme von über 50.000 Euro ein.(Bild: Reinhard Judt)

Doch die Mühe hat sich gelohnt: Über 50.000 Euro an Spenden kamen bereits zusammen. Sein gesponsertes Fahrrad wird zudem bei einer Spendengala für das St. Anna Kinderspital versteigert. Denn für Thum zählt eines: kein Kind soll den Kampf gegen Krebs verlieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
08.09.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
18° / 33°
Symbol wolkenlos
Güssing
16° / 32°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
16° / 32°
Symbol heiter
Neusiedl am See
17° / 33°
Symbol heiter
Oberpullendorf
17° / 32°
Symbol heiter

krone.tv

Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
222.955 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
89.667 mal gelesen
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Ausland
TV-Moderatorin in Ägypten zum Tode verurteilt
87.439 mal gelesen
Sarah Khalifa wurde mit elf weiteren Angeklagten zum Tode verurteilt.
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3981 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
2536 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1902 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Burgenland
Digitaler Mitarbeiter
Stellen Sie sich vor, es ist einfach erledigt …
Abschied mit Folgen
WhatsApp-Nachricht an Chefs wurde Fall für Kripo
Von Alarm bis Applaus
Sieg der AfD schlägt auch im Burgenland Wellen
Im Alten Kino Mörbisch
„Staunino“: Wo Demokratie zum großen Erlebnis wird
Geruchsbelästigung
Nachbarschaftsstreit wegen säckeweise Hundekot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf