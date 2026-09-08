Beim „Kramuri“ fliegen auch heuer die Funken

Von Steaks bis zu Wein

Feurig wird es auch kulinarisch: Geräucherte Forellen, Steaks vom offenen Feuer und scharfe Spezialitäten stehen ebenso auf der Karte wie Weine aus der Region. Pflanzenraritäten, Musik und Handwerk zum Mitmachen ergänzen das Programm. Und Gartenkrimi-Autorin Martina Parker wird für ein „Meet & Greet“ zu Gast sein. Dass sich das „Kramuri“ längst über die Region hinaus einen Namen gemacht hat, zeigt sich auch abseits des Marktes.