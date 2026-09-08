Beim „Kramuri“ fliegen auch heuer die Funken

Kunsthandwerk und Kulinarik locken am Wochenende ins Schloss Kohfidisch.
Handwerk, Kunst und Kulinarik ziehen am 19. und 20. September (10 bis 18 Uhr) wieder ins Schloss Kohfidisch ein. Dem Motto „Feuer & Flamme“ entsprechend, geht es bei den Ausstellern heiß her. „Uns geht es darum, besonderes Handwerk vor den Vorhang zu holen und die Menschen dahinter sichtbar zu machen“, sagt Veranstalterin Sarah Keil.
Von Steaks bis zu Wein
Feurig wird es auch kulinarisch: Geräucherte Forellen, Steaks vom offenen Feuer und scharfe Spezialitäten stehen ebenso auf der Karte wie Weine aus der Region. Pflanzenraritäten, Musik und Handwerk zum Mitmachen ergänzen das Programm. Und Gartenkrimi-Autorin Martina Parker wird für ein „Meet & Greet“ zu Gast sein. Dass sich das „Kramuri“ längst über die Region hinaus einen Namen gemacht hat, zeigt sich auch abseits des Marktes.
Betriebe in der Region profitieren
Selbst organisierte Busreisen führen mittlerweile ins Schloss und viele Gäste verknüpfen den Besuch mit einem Wochenendtrip in einem Kellerstöckl. Manche nutzen das „Kramuri“ sogar für ein Klassentreffen. „Wenn Gäste ein ganzes Wochenende im Südburgenland verbringen, profitieren davon auch andere Betriebe in der Region“, freut sich Veranstalterin Martina Schabhüttl.
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