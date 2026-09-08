Liebes-Comeback nach Ehekrise bei den Biebers!

Sie knutschen die Gerüchte einer handfesten Ehekrise einfach weg. Nachdem sie auf der Hochzeit von Billie Eilish-Bruder Finneas sich laut Berichten heftig gestritten hatten, belegen Justin und Hailey Bieber jetzt, dass es keinen Bruch zwischen ihnen gibt.
Auf dem Cover der Erst-Ausgabe des „WYouth“-Magazin ist das Paar zu sehen, wie es sich einen leidenschaftlichen Kuss gibt. Mit der Schlagzeile: „Justin und Hailey Bieber, verliebter denn je.“
Der Popstar und seine 29-jährige Frau gewährten den Lesern einen Einblick in ihre Beziehung, indem sie eine Kamera mit in ihr Schlafzimmer nahmen – wodurch sehr intime und liebevolle Aufnahmen entstanden.
Auf den Fotos fehlte es bei den Biebers nicht an Küssen, während sie in einem Bett mit weißen Laken entspannten. Der stolze Ehemann (32) fotografierte Hailey in einem elfenbeinfarbenen Negligé, während sie ihn oberkörperfrei ablichtete, als er orangefarbene Shorts aus seiner Modelinie SKYLRK präsentierte.
Hailey Bieber zeigt die Bilder auf Instagram. Einfach hier durchswipen:
In dem offenen, dazugehörigen Interview sprachen sie über ihre Ehe. Auf die Frage, wer jeweils ihr „Lieblingskünstler aller Zeiten“ sei, ließ Hailey ihren Ehemann außen vor. Sie antwortete, es sei „viel zu schwierig, sich für einen zu entscheiden“, worauf Justin ihr zustimmte. Beide waren sich außerdem einig, dass ihre „liebste Art zu entspannen“ ein Besuch in einem Wellnesshotel sei.
Sowohl Justin als auch Hailey teilten die „WYouth“-Bilder auf ihren Instagram-Konten. Hailey mit dem Kommentar: „Jacks Mom und Dad für die 1. Ausgabe von WYouth“
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