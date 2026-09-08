Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alles wieder gut!

Liebes-Comeback nach Ehekrise bei den Biebers!

Society International
08.09.2026 15:30
Nach einem heftigen Streit gab es bereits wilde Gerüchte um eine Ehekrise bei Justin und Hailey ...
Nach einem heftigen Streit gab es bereits wilde Gerüchte um eine Ehekrise bei Justin und Hailey Bieber. Jetzt haben sie diese bei einem Cover-Shooting einfach weggeknutscht!(Bild: Viennareport)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Sie knutschen die Gerüchte einer handfesten Ehekrise einfach weg. Nachdem sie auf der Hochzeit von Billie Eilish-Bruder Finneas sich laut Berichten heftig gestritten hatten, belegen Justin und Hailey Bieber jetzt, dass es keinen Bruch zwischen ihnen gibt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf dem Cover der Erst-Ausgabe des „WYouth“-Magazin ist das Paar zu sehen, wie es sich einen leidenschaftlichen Kuss gibt. Mit der Schlagzeile: „Justin und Hailey Bieber, verliebter denn je.“

Der Popstar und seine 29-jährige Frau gewährten den Lesern einen Einblick in ihre Beziehung, indem sie eine Kamera mit in ihr Schlafzimmer nahmen – wodurch sehr intime und liebevolle Aufnahmen entstanden.

Auf den Fotos fehlte es bei den Biebers nicht an Küssen, während sie in einem Bett mit weißen Laken entspannten. Der stolze Ehemann (32) fotografierte Hailey in einem elfenbeinfarbenen Negligé, während sie ihn oberkörperfrei ablichtete, als er orangefarbene Shorts aus seiner Modelinie SKYLRK präsentierte.

Hailey Bieber zeigt die Bilder auf Instagram. Einfach hier durchswipen:

In dem offenen, dazugehörigen Interview sprachen sie über ihre Ehe. Auf die Frage, wer jeweils ihr „Lieblingskünstler aller Zeiten“ sei, ließ Hailey ihren Ehemann außen vor. Sie antwortete, es sei „viel zu schwierig, sich für einen zu entscheiden“, worauf Justin ihr zustimmte. Beide waren sich außerdem einig, dass ihre „liebste Art zu entspannen“ ein Besuch in einem Wellnesshotel sei.

Lesen Sie auch:
Blieben nicht lange inkognito: Justin und Hailey Bieber
Auf Sizilien
Justin und Hailey Bieber versetzen Dorf in Aufruhr
02.08.2026
Der nächste Werbe-Coup
Hailey Biebers Po wirbt für Kim Kardashians Tangas
23.06.2026

Sowohl Justin als auch Hailey teilten die „WYouth“-Bilder auf ihren Instagram-Konten. Hailey mit dem Kommentar: „Jacks Mom und Dad für die 1. Ausgabe von WYouth“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
08.09.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Billie Eilish
Instagram
GerüchtKamera
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
223.816 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
104.741 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
94.306 mal gelesen
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3324 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3192 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1942 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Society International
Alles wieder gut!
Liebes-Comeback nach Ehekrise bei den Biebers!
Heimliches Jawort
Phoebe Dynevor und Cameron Fuller haben geheiratet
„60 und dankbar“
Salma Hayek: Nacktbade-Party zum 60. Geburtstag
„Nicht mehr zusammen“
Annemarie und Wayne Carpendale glücklich getrennt
Traumkörper mit 45
Jessica Alba begeistert mit Urlaubsfotos im Bikini
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf