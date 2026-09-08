Liebes-Comeback nach Ehekrise bei den Biebers!

In dem offenen, dazugehörigen Interview sprachen sie über ihre Ehe. Auf die Frage, wer jeweils ihr „Lieblingskünstler aller Zeiten“ sei, ließ Hailey ihren Ehemann außen vor. Sie antwortete, es sei „viel zu schwierig, sich für einen zu entscheiden“, worauf Justin ihr zustimmte. Beide waren sich außerdem einig, dass ihre „liebste Art zu entspannen“ ein Besuch in einem Wellnesshotel sei.