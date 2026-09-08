Ligasytem, LASK in der CL und David Alabas Zukunft

In Folge 74 ist diesmal einer der wichtigsten Männer im österreichischen Fußball zu Gast: Christian Ebenbauer, Vorsitzender der österreichischen Bundesliga. Seit vielen Jahren ist Ebenbauer maßgeblich an der Entwicklung der heimischen Profiligen beteiligt – und bei uns spricht er ausführlich über die aktuellen Herausforderungen, Reformen und Zukunftsfragen des österreichischen Fußballs.