Säugling Beine verdreht – Eltern freigesprochen

Doch die schweren Verletzungen der Kleinen sind objektiviert. „Einer von Ihnen beiden war’s“, so die Richterin. Wer, kann jedoch nicht mehr festgestellt werden. Unabhängige Zeugen gibt es nicht – beide Angeklagten leugnen. Also werden sie von der Misshandlung des Säuglings freigesprochen. Wegen einer Ohrfeige gegen die Frau muss der 39-Jährige aber neun Monate in Haft. Die Urteile sind bereits rechtskräftig.