„Staunino“: Wo Demokratie zum großen Erlebnis wird

Gemeinsam mit dem Zauberlehrling Max müssen die Teilnehmer das verhindern. Sie stimmen ab, widersprechen und müssen gemeinsam Lösungen finden. Ganz nebenbei lernen sie dadurch, wieso Demokratie wichtig ist. „Die Kinder sollen erleben, was passiert, wenn plötzlich jemand kommt und sagt: Ich entscheide alles für euch. Denn zunächst klingt es vielleicht sogar bequem, wenn einem jemand alle Entscheidungen abnimmt. Die Kinder müssen selbst entdecken, was sie dadurch verlieren würden“, erklärt Top-Jugendbuchautor Thomas Brezina, der für das Buch und die künstlerische Leitung verantwortlich ist.