Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Alten Kino Mörbisch

„Staunino“: Wo Demokratie zum großen Erlebnis wird

Burgenland
07.09.2026 11:00
Eintauchen in eine fantastische, immersive Welt können junge Besucher künftig in Mörbisch.
Eintauchen in eine fantastische, immersive Welt können junge Besucher künftig in Mörbisch.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Das neu eröffnete „Staunino“ in Mörbisch nimmt Kinder sowie Jugendliche mit auf eine fantastische Reise und zeigt ihnen ganz nebenbei, warum Mitsprache so wichtig sind.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fad wird es hier sicher nicht: Im neuen „Staunino“ in alten Kino in Mörbisch wartet künftig ein immersives Spektakel auf die jungen Besucher: 360-Grad-Projektionen, interaktive Elemente, Animationen und eine Geschichte, die mitreißt, lassen die Kinder und Jugendlichen in eine fantastische Welt eintauchen. Doch genau diese ist bei „Demokratino“ in Gefahr, denn der selbst ernannte Herrscher „Diktatos“ will die Macht an sich reißen.

Untergebracht ist das immersive Klassenzimmer im alten Kino Mörbisch, das seit dem Vorjahr von ...
Untergebracht ist das immersive Klassenzimmer im alten Kino Mörbisch, das seit dem Vorjahr von den KBB betrieben wird.(Bild: Reinhard Judt)

Gemeinsam mit dem Zauberlehrling Max müssen die Teilnehmer das verhindern. Sie stimmen ab, widersprechen und müssen gemeinsam Lösungen finden. Ganz nebenbei lernen sie dadurch, wieso Demokratie wichtig ist. „Die Kinder sollen erleben, was passiert, wenn plötzlich jemand kommt und sagt: Ich entscheide alles für euch. Denn zunächst klingt es vielleicht sogar bequem, wenn einem jemand alle Entscheidungen abnimmt. Die Kinder müssen selbst entdecken, was sie dadurch verlieren würden“, erklärt Top-Jugendbuchautor Thomas Brezina, der für das Buch und die künstlerische Leitung verantwortlich ist.

Marold, Karlich und Kusztrich als Sprecher
Und er ist nicht der einzige prominente Name, der mit dem österreichweit einzigartigen Projekt verbunden ist: Gerhard Krammer verantwortet die Musik, Eva Maria Marold, Barbara Karlich und Georg Kusztrich liehen den Figuren ihre Stimmen.

KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber, Doskozil, Brezina und Landesrätin Daniela Winkler ...
KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber, Doskozil, Brezina und Landesrätin Daniela Winkler eröffneten das „Staunino“.(Bild: Reinhard Judt)

47 Personen waren an der Umsetzung der „Demokratino“-Geschichte beteiligt. „Kinder sollen verstehen: Demokratie heißt nicht, dass immer alle derselben Meinung sind. Demokratie heißt, dass jede Stimme zählt, dass man einander zuhört und gemeinsam Entscheidungen trifft“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Eröffnung.

Ab 22. Oktober ist das „immersive Klassenzimmer“ für Schulen offen
Ab 22. Oktober können die Vorführungen im „immersiven Klassenzimmer“ nach vorheriger Anmeldung von Schulklassen aus ganz Österreich besucht werden – bis 31. Dezember sogar kostenlos. Aber auch Familien und Erwachsenen soll es künftig offen stehen.

Großer Andrang und große Begeisterung bei der Eröffnung am Sonntag.
Großer Andrang und große Begeisterung bei der Eröffnung am Sonntag.(Bild: Reinhard Judt)

Unterdessen arbeitet Brezina bereits an der nächsten Produktion für das „Staunino“: Eine Reise durch den menschlichen Körper. „Staunino hat gerade erst angefangen“, sagt der Erfolgsautor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
07.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
13° / 28°
Symbol heiter
Güssing
12° / 28°
Symbol heiter
Mattersburg
11° / 29°
Symbol heiter
Neusiedl am See
11° / 28°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
12° / 29°
Symbol heiter

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
217.368 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
160.661 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
124.527 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3952 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1905 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1651 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Mehr Burgenland
Geruchsbelästigung
Nachbarschaftsstreit wegen säckeweise Hundekot
Ein Jahr vor Wahl
Große Rochade: 18 Ortschefs räumen ihren Sessel
Wirtschaftsmesse
Inform lockte rund 18.000 Besucher nach Oberwart
900 Zillen am Start
1800 Florianis proben am Wasser für den Ernstfall
Neues Gesetz
Künftig kann beim Winzer gleich gecampt werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf