„Staunino“: Wo Demokratie zum großen Erlebnis wird

Das neu eröffnete „Staunino“ in Mörbisch nimmt Kinder sowie Jugendliche mit auf eine fantastische Reise und zeigt ihnen ganz nebenbei, warum Mitsprache so wichtig sind.
Fad wird es hier sicher nicht: Im neuen „Staunino“ in alten Kino in Mörbisch wartet künftig ein immersives Spektakel auf die jungen Besucher: 360-Grad-Projektionen, interaktive Elemente, Animationen und eine Geschichte, die mitreißt, lassen die Kinder und Jugendlichen in eine fantastische Welt eintauchen. Doch genau diese ist bei „Demokratino“ in Gefahr, denn der selbst ernannte Herrscher „Diktatos“ will die Macht an sich reißen.
Gemeinsam mit dem Zauberlehrling Max müssen die Teilnehmer das verhindern. Sie stimmen ab, widersprechen und müssen gemeinsam Lösungen finden. Ganz nebenbei lernen sie dadurch, wieso Demokratie wichtig ist. „Die Kinder sollen erleben, was passiert, wenn plötzlich jemand kommt und sagt: Ich entscheide alles für euch. Denn zunächst klingt es vielleicht sogar bequem, wenn einem jemand alle Entscheidungen abnimmt. Die Kinder müssen selbst entdecken, was sie dadurch verlieren würden“, erklärt Top-Jugendbuchautor Thomas Brezina, der für das Buch und die künstlerische Leitung verantwortlich ist.
Marold, Karlich und Kusztrich als Sprecher
Und er ist nicht der einzige prominente Name, der mit dem österreichweit einzigartigen Projekt verbunden ist: Gerhard Krammer verantwortet die Musik, Eva Maria Marold, Barbara Karlich und Georg Kusztrich liehen den Figuren ihre Stimmen.
47 Personen waren an der Umsetzung der „Demokratino“-Geschichte beteiligt. „Kinder sollen verstehen: Demokratie heißt nicht, dass immer alle derselben Meinung sind. Demokratie heißt, dass jede Stimme zählt, dass man einander zuhört und gemeinsam Entscheidungen trifft“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Eröffnung.
Ab 22. Oktober ist das „immersive Klassenzimmer“ für Schulen offen
Ab 22. Oktober können die Vorführungen im „immersiven Klassenzimmer“ nach vorheriger Anmeldung von Schulklassen aus ganz Österreich besucht werden – bis 31. Dezember sogar kostenlos. Aber auch Familien und Erwachsenen soll es künftig offen stehen.
Unterdessen arbeitet Brezina bereits an der nächsten Produktion für das „Staunino“: Eine Reise durch den menschlichen Körper. „Staunino hat gerade erst angefangen“, sagt der Erfolgsautor.
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