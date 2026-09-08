Buhrufe für Meinl-Reisinger am Altausseer Kirtag

„Störaktion der FPÖ“

Die schlechte Stimmung war aber offenbar nur von kurzer Dauer. In einem Video, das die Außenministerin in ihren Kanälen unter dem Motto „Kirotog gut. Stimmung besser“, postete, war unter anderem zu sehen, wie die Besucher zur von ihr dirigierten Musik tanzen, schunkeln und klatschen. Sie sprach von einer „Störaktion der FPÖ“, die nicht gelungen sei. Die FPÖ wolle „provozieren, polarisieren und spalten“ doch beim „Kiritog“ wolle das niemand, betonte sie auf Instagram, „sondern einfach gemeinsam feiern“.