US-Open-Drama: Potapova meldet sich auf Instagram

Anastasia Potapova hat sich nach ihrem dramatischen Aus im Achtelfinale der US Open auf Instagram zu Wort gemeldet. Nachdem sie das Spiel gegen Mirra Andreeva angeschlagen beendet hatte, gibt die Neo-Österreicher noch kein Update über ihren Gesundheitszustand, kündigt aber an ihre Fans „am Laufenden“ zu halten. Ansonsten findet sie emotionale Worte.
„Ich habe mein Herz auf dem Platz gelassen. Es ist sehr schade, ein Match auf diese Weise zu beenden“, zeigt sich Potapova auf Instagram enttäuscht. Österreichs Tennis-Ass musste sich nach einem intensiven Match gegen Andreeva in drei Sätzen geschlagen geben. Besonders bitter: kurz vor Ende der Partie hatte sich die 25-Jährige am Knie verletzt.
Zwar spielte Potapova die Partie deutlich angeschlagen noch zu Ende, seither halten sich aber die Sorgen über eine mögliche schwerere Verletzung. „Wenn ich da daran zurückdenke, bekomme ich Gänsehaut. Das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man ein Match beenden will“, zeigte sich auch Gegenspielerin Andreeva nach dem Match besorgt.
Warme Worte an Andreeva
Ein Update über ihren Gesundheitszustand gibt Potapova am Dienstag noch nicht. „Vielen Dank an alle für die netten Nachrichten, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht“, lässt das Tennis-Ass lediglich wissen und kündigt schließlich seine Rückkehr nach New York im kommenden Jahr an.
Für ihre Gegnerin und gute Freundin Andreeva hat sie noch ein paar nette Worte übrig. „Viel Glück, meine Liebe, du bist etwas Besonderes“, schreibt zu einem Foto, das zeigt, wie Andreeva sich auf dem Platz sofort nach dem Zustand von Potapova erkundigt und ihr Mut zuspricht.
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