US-Open-Drama: Potapova meldet sich auf Instagram

„Ich habe mein Herz auf dem Platz gelassen. Es ist sehr schade, ein Match auf diese Weise zu beenden“, zeigt sich Potapova auf Instagram enttäuscht. Österreichs Tennis-Ass musste sich nach einem intensiven Match gegen Andreeva in drei Sätzen geschlagen geben. Besonders bitter: kurz vor Ende der Partie hatte sich die 25-Jährige am Knie verletzt.