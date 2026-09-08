Kollision auf Autobahn: Insassin aus Wrack befreit

Spektakulärer Unfall in den frühen Morgenstunden auf der Inntalautobahn im Tiroler Oberland: Zwei Pkw krachten bei Imst zusammen. Eine 73-jährige Insassin wurde im Wrack eingeklemmt und musste von den alarmierten Einsatzkräften befreit werden.
Kurz nach 3.30 Uhr kam es Dienstagfrüh auf der A12 bei Imst zu dem fatalen Unfall. Ein 71-jähriger Deutscher wollte mit seinem Pkw von der B171 über den Baustellenbereich auf die Inntalautobahn in Richtung Zams auffahren.
Herannahenden Pkw übersehen
Dabei dürfte der Mann einen herannahenden Pkw übersehen haben. Der Wagen des 37-jährigen Einheimischen krachte daraufhin mit dem Fahrzeug des Deutschen zusammen.
Aufgrund der Endlage des Pkw konnte die Beifahrerin das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen.
Die Polizei
Für die 73-jährige Beifahrerin des Deutschen hatte der Crash besonders unangenehme Folgen: „Aufgrund der Endlage des Pkw konnte sie das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen“, so die Polizei. Die alarmierte Feuerwehr musste die Verletzte aus dem Wagen befreien.
Der 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der 37-jährige Lenker kam hingegen mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Er reagierte sofort und leistete nach dem Unfall Erste Hilfe.
A12 kurzzeitig gesperrt
Für die Rettungs- und Bergearbeiten musste die Inntalautobahn kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Neben der Feuerwehr waren auch das Rote Kreuz, die Polizei und die Asfinag im Einsatz.
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