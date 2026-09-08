Kind aus Spital verschwunden – Mutter gesucht

Seit mehr als zwei Wochen fehlt von der minderjährigen Marlene S. jede Spur. Das Mädchen war zuletzt in einem Krankenhaus untergebracht und ist seit dem 21. August von dort abgängig. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang auch nach ihrer 53-jährigen Mutter Sabine S. Die Frau verfügt derzeit über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich.