Kind aus Spital verschwunden – Mutter gesucht

Wer hat die 53-jährige Sabine S. und ihre minderjährige Tochter Marlene gesehen? Das Mädchen verschwand am 21. August aus einem Krankenhaus in NÖ. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der Kindesentziehung sowie des Quälens und Vernachlässigens.
Seit mehr als zwei Wochen fehlt von der minderjährigen Marlene S. jede Spur. Das Mädchen war zuletzt in einem Krankenhaus untergebracht und ist seit dem 21. August von dort abgängig. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang auch nach ihrer 53-jährigen Mutter Sabine S. Die Frau verfügt derzeit über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich.
Mutter und Tochter vermutlich gemeinsam
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass sich Mutter und Tochter gemeinsam an einem bislang unbekannten Ort aufhalten. Nähere Angaben zu den Umständen des Verschwindens machte die Polizei vorerst nicht. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Kindesentziehung sowie des Quälens und Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen.
Fotos zur Fahndung veröffentlicht
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems wurden Lichtbilder der 53-Jährigen und ihrer Tochter veröffentlicht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Auffindung der beiden führen. Die Hinweise werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 entgegengenommen.
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