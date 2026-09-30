Kunst im Dialog zwischen Mensch und Maschine

Werke mit Botschaft

Miao Ying geht in ihren Arbeiten viele teils digitale Wege: In der Werkreihe „Glorious magic“ strahlen ursprünglich digitale Bilder, die anschließend abgemalt wurden. Schlussendlich finalisierte die Künstlerin die Bilder dann wieder mit einer Lasur, um sich das digitale Material künstlerisch anzueignen. „Sie benutzt die KI als Basis für ihre Malerei“, so der Kurator der Ausstellung Sergey Harutoonian. Mit ihrem Werk zeigt Miao Ying damit auf beeindruckende Weise, wie eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine möglich sein kann.