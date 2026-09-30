Museums-UFO für Portugals moderne Kunst

Ob er jetzt katholisch geworden sei? Haben Freunde Pedro Cabrita Reis angesichts seiner jüngsten Arbeiten gefragt. „Nein, ich bin nicht einmal gläubig, geschweige denn katholisch“, entgegnet einer der bekannteste Künstler Portugals. „Einem Maler ist kein Thema verboten“, sagt er und hat sich in seinen neuen Bildern mit der abendländischen Kunstgeschichte auseinandergesetzt. Und die ist stark von der Kirche geprägt.