Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jubiläums-Ausstellung

Museums-UFO für Portugals moderne Kunst

Kunst
30.09.2026 14:42
Privates Museum der Sonderklasse: Die Ausstellungshalle des MAAT liegt am Ufer des Tejo, der an ...
Privates Museum der Sonderklasse: Die Ausstellungshalle des MAAT liegt am Ufer des Tejo, der an Portugals Hauptstadt Lissabon vorbeifließt.(Bild: Francisco Nogueira)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Lissabon: Mit der Kunst des Portugiesen Pedro Cabrita Reis feiert das MAAT, „Museum für Kunst, Architektur und Technologie“, seinen zehnten Geburtstag.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
kmm

Ob er jetzt katholisch geworden sei? Haben Freunde Pedro Cabrita Reis angesichts seiner jüngsten Arbeiten gefragt. „Nein, ich bin nicht einmal gläubig, geschweige denn katholisch“, entgegnet einer der bekannteste Künstler Portugals. „Einem Maler ist kein Thema verboten“, sagt er und hat sich in seinen neuen Bildern mit der abendländischen Kunstgeschichte auseinandergesetzt. Und die ist stark von der Kirche geprägt.

Der Künstler Pedro Cabrita Reis auf dem Rad in seiner Serie „Ridi Pagliaccio“ von 2015. Zu sehen ...
Der Künstler Pedro Cabrita Reis auf dem Rad in seiner Serie „Ridi Pagliaccio“ von 2015. Zu sehen bis 15. Februar in der ihm gewidmeten Schau „without sorrow of heart“ im MAAT.(Bild: João Ferrand, courtesy of the artist)

Also steht als ein zentrales Werk das Triptychon „Adam und Eva (überarbeitet)“ in der imposant weitläufigen Ausstellungshalle des MAAT, des vor zehn Jahren eröffneten „Museums für Kunst, Architektur und Technologie“. Darauf schält sich Eva aus dem Rot des Malgrundes – diesmal jedoch auf der rechten, der starken Seite, die sonst Adam gehört. Die westliche Kultur liest nämlich traditionell von links nach rechts.

In den einzigen Arbeiten der Schau „without sorrow of heart“ („Ohne Kummer im Herzen“), die nicht rezent entstanden sind, setzt Reis auf Collage und Mischtechnik. In Anspielung auf Leoncavallos Oper nennt er die Serie „Ridi Pagliaccio“. Darin hinterfragt er sich selbstironisch und skurril humorig. Der Wiener denkt davor auch bald an Arnulf Rainer und Aktionismus.

Einblick in die Schau „without sorrow of heart“ des Portugiesen Pedro Cabrita Reis: links hängen ...
Einblick in die Schau „without sorrow of heart“ des Portugiesen Pedro Cabrita Reis: links hängen seine drei „Doppel-Pietàs“.(Bild: MAAT/(c) Bruno Lopes)
Die subtilen Paraphrasen von Pedro Caprita Reis auf Claude Monets Seerosen
Die subtilen Paraphrasen von Pedro Caprita Reis auf Claude Monets Seerosen(Bild: MAAT/(c) Bruno Lopes)
Der MAAT Campus am Ufer des Tejo.
Der MAAT Campus am Ufer des Tejo.(Bild: Francisco Nogueira)
Das MAAT, „Museum für Kunst, Architektur und Technologie“, mit Wärmekraftwerks von 1908 und der ...
Das MAAT, „Museum für Kunst, Architektur und Technologie“, mit Wärmekraftwerks von 1908 und der neuen Ausstellungshalle dahinter.(Bild: MAAT/Francisco Nogueira)

Zurück in die Welt der christlichen Ikonografie führen dann stark abstrahierte Selbstbildnisse, die sich an Dürers Selbstdarstellung als Christus anlehnen, oder drei imposante Doppel-Pietàs. Umspielt werden sie von einer subtilen, seriellen Auseinandersetzung mit Monets Seerosen, die einmal mehr die überzeugenden malerischen Qualitäten des 1956 geborenen Portugiesen zeigen.

Sie bespielen eine der zwei um ein zentrales Oval ansteigenden Rampen des von der Britin Amanda Levete entworfenen und 2017 eröffneten Ausstellungsgebäudes. Einem Ufo gleich ist es am Ufer des Tejo, an dem Lissabon liegt, gelandet. Es bildet den neueren Teil des 2016 von der Kulturstiftung des Energiekonzerns EDP auf einem 38.000 Quadratmeter großen Campus im historischen Stadtteil Belém eröffneten Kunstareals.

Der andere MAAT-Teil ist der Backsteinbau eines Wärmekraftwerks von 1908, das als prachtvolles Industriedenkmal auch stimmiger Ausstellungsraum für Zeitgenössisches mit Fokus auf die portugiesische Kunst der Sammlung der EDP-Stiftung ist. In Zeiten, in denen man sich in Wien – Stichwort Bank Austria Kunstforum – von wichtigen Institutionen verabschieden muss, freut man sich doppelt über so großartige privat finanzierte Projekte und wünscht weitere tolle zehn Jahre!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kunst
30.09.2026 14:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mathea im Interview
„Sexismus in Musikbranche: Wo soll ich anfangen?“
Reverend Stomp: Vier Bayern mit einer Liebe zum Blues und 60s-Rock wollen Österreich beim Song ...
Song Contest 2026
Reverend Stomp: „Passen gut in rauchige Kneipen“
Ein Song, der ihre äthiopischen und österreichischen Wurzeln vereint – damit will Bamlak Werner ...
Song Contest 2026
Bamlak Werner: Kunst ist ein Spiegelbild der Zeit
Auktion in Nashville
Beatles-Gitarre bringt über eine Million Dollar
Ruhm bringt Ängste
ESC-Star: Panikattacken durch aufdringliche Fans
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
136.254 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
99.005 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
83.338 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
920 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
893 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
856 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Mehr Kunst
Belvedere 21
Kunst im Dialog zwischen Mensch und Maschine
„Farbenspiel“
Wien Museum entschlüsselt geheime Codes der Mode
Beim Winterfest
Festival-Chef: „Ich wollte heuer keine Franzosen “
Jubiläums-Ausstellung
Museums-UFO für Portugals moderne Kunst
Schloss Hartheim
Gedenkfeier und Ausstellung: Zeichen des Erinnerns
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf