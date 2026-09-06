Künftig kann beim Winzer gleich gecampt werden

Mikro-Camping beim Buschenschank

Im Burgenland trägt man dem Boom nun auch bei den gesetzlichen Vorgaben Rechnung. Eine Novelle, die nächste Woche in Begutachtung geht und mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten soll, sieht Verbesserungen vor. Unter anderem soll Camping noch stärker an den Weintourismus gebunden werden. Das sogenannte Mikro-Camping ist dabei an einen landwirtschaftlichen Betrieb – also einen Winzer oder einen Buschenschank – oder eine gastgewerbliche Tätigkeit gebunden. Bis zu fünf Stellplätze (bzw. bis zu zehn Personen) sind hier in der Nähe des Gebäudes erlaubt – in jeder Widmungskategorie. Die Gäste können dort bis zu eine Woche lang bleiben.