1800 Florianis proben am Wasser für den Ernstfall

1800 Teilnehmer und 900 Zillen am Start

Wie sehr der Wasserdienst boomt, zeigt sich am kommenden Wochenende am Badesee in Rechnitz. Rund 1800 Teilnehmer mit 900 Zillen sind für den 2. burgenländischen Wasserdienstleistungsbewerb angemeldet. Schon die Premiere im Vorjahr war mit mehr als 1200 Teilnehmern aus sechs Bundesländern sowie Bundesheer, Polizei und Rotem Kreuz ein Großereignis. Diesmal geht es erneut um Sekunden, Fehlerpunkte und die Wasserdienstleistungsabzeichen in Bronze und Silber. Der Bewerb ist zugleich praktische Vorbereitung: Was am Badesee unter Zeitdruck funktionieren muss, kann beim nächsten Hochwasser im Einsatz gebraucht werden.