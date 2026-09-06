Inform lockte rund 18.000 Besucher nach Oberwart

Sowohl Veranstalter als auch Aussteller zeigen sich mit 55. Auflage der traditionsreiche Wirtschaftsmesse zufrieden.
Kann eine klassische Wirtschaftsmesse in Zeiten des Onlinehandels noch genügend Menschen anziehen? Bei der 55. Inform fiel die Antwort deutlich aus: Rund 18.000 Besucher kamen in fünf Tagen nach Oberwart. Damit wurde in etwa das Niveau des Vorjahres erreicht, die Zahlen aus dem Jahr 2024 sogar deutlich übertroffen.
Die Stimmung war besser als in den Jahren zuvor, die Aussteller zufrieden. Die Inform funktioniert, die Menschen kommen. Deshalb wird es sie auch 2027 geben.
Messe-Chef Markus Tuider
Angesichts der derzeit nicht allzu guten wirtschaftlichen Lage waren die Erwartungen im Vorfeld ohnehin zurückhaltend gewesen. Die rund 260 Aussteller zeigten sich nach Gesprächen am Sonntag dennoch zufrieden. „Grundsätzlich war zu hören, dass sie viel Zuspruch für ihr Sortiment bekommen haben. Die Leute waren interessiert und es wurden auch gute Geschäfte abgeschlossen“, sagt Geschäftsführer Markus Tuider.
Serviceangebote wurden gut angenommen
Schon der Mittwoch hatte der Messe eine starke Frequenz beschert. Gut angenommen wurde auch der Family-Corner des Landes, zu dem Inhaber einer Family Card am ersten Tag gratis Eintritt hatten. Für besonderes Gedränge sorgte der Stand der ID Austria. Zwei Mitarbeiter betreuten dort bis zu zehn Menschen pro Stunde. Für Tuider ein Beleg dafür, dass konkrete Serviceangebote Besucher anziehen.
Auch die Stimmung sei an vielen Stellen besser als zuletzt gewesen. Für viele Menschen aus der Region gehört der Messebesuch weiterhin fix dazu, so Tuider. Damit ist auch die Fortsetzung gesichert: „Die Inform funktioniert, die Leute kommen. Es wird auch 2027 wieder eine geben.“
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