Inform lockte rund 18.000 Besucher nach Oberwart

Serviceangebote wurden gut angenommen

Schon der Mittwoch hatte der Messe eine starke Frequenz beschert. Gut angenommen wurde auch der Family-Corner des Landes, zu dem Inhaber einer Family Card am ersten Tag gratis Eintritt hatten. Für besonderes Gedränge sorgte der Stand der ID Austria. Zwei Mitarbeiter betreuten dort bis zu zehn Menschen pro Stunde. Für Tuider ein Beleg dafür, dass konkrete Serviceangebote Besucher anziehen.