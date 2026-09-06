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Wirtschaftsmesse

Inform lockte rund 18.000 Besucher nach Oberwart

Burgenland
06.09.2026 19:00
Beim Volksfest wurde die Inform auch abseits der Messehallen zum Treffpunkt für Besucher aus der ...
Beim Volksfest wurde die Inform auch abseits der Messehallen zum Treffpunkt für Besucher aus der ganzen Region.(Bild: (C) GARAI ANTAL)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Sowohl Veranstalter als auch Aussteller zeigen sich mit 55. Auflage der traditionsreiche Wirtschaftsmesse zufrieden.  

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Kann eine klassische Wirtschaftsmesse in Zeiten des Onlinehandels noch genügend Menschen anziehen? Bei der 55. Inform fiel die Antwort deutlich aus: Rund 18.000 Besucher kamen in fünf Tagen nach Oberwart. Damit wurde in etwa das Niveau des Vorjahres erreicht, die Zahlen aus dem Jahr 2024 sogar deutlich übertroffen.

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Die Stimmung war besser als in den Jahren zuvor, die Aussteller zufrieden. Die Inform funktioniert, die Menschen kommen. Deshalb wird es sie auch 2027 geben.

Messe-Chef Markus Tuider

Angesichts der derzeit nicht allzu guten wirtschaftlichen Lage waren die Erwartungen im Vorfeld ohnehin zurückhaltend gewesen. Die rund 260 Aussteller zeigten sich nach Gesprächen am Sonntag dennoch zufrieden. „Grundsätzlich war zu hören, dass sie viel Zuspruch für ihr Sortiment bekommen haben. Die Leute waren interessiert und es wurden auch gute Geschäfte abgeschlossen“, sagt Geschäftsführer Markus Tuider.

Serviceangebote wurden gut angenommen
Schon der Mittwoch hatte der Messe eine starke Frequenz beschert. Gut angenommen wurde auch der Family-Corner des Landes, zu dem Inhaber einer Family Card am ersten Tag gratis Eintritt hatten. Für besonderes Gedränge sorgte der Stand der ID Austria. Zwei Mitarbeiter betreuten dort bis zu zehn Menschen pro Stunde. Für Tuider ein Beleg dafür, dass konkrete Serviceangebote Besucher anziehen.

Aussteller und Wirtschaftstreibende waren mit den Geschäften zufrieden.
Aussteller und Wirtschaftstreibende waren mit den Geschäften zufrieden.(Bild: Carina Fenz)
Am Stand der Burgenländischen Volkshochschulen.
Am Stand der Burgenländischen Volkshochschulen.(Bild: Carina Fenz)
Das SOS Kinderdorf war auch vertreten.
Das SOS Kinderdorf war auch vertreten.(Bild: Carina Fenz)
(Bild: Carina Fenz)
Die Schau des Bundesheeres lockte viele Besucher an.
Die Schau des Bundesheeres lockte viele Besucher an.(Bild: Carina Fenz)
Auch der Samartiterbund präsentierte sein Angebot.
Auch der Samartiterbund präsentierte sein Angebot.(Bild: Carina Fenz)
Messe-Veranstalter Markus Tuider und Bürgermeister Georg Rosner bei der Eröffnung am Mittwoch.
Messe-Veranstalter Markus Tuider und Bürgermeister Georg Rosner bei der Eröffnung am Mittwoch.(Bild: Carina Fenz)
Am Stand der Volkshilfe konnte man einen Gesundheitscheck machen.
Am Stand der Volkshilfe konnte man einen Gesundheitscheck machen.(Bild: Carina Fenz)
Ein Highlight: Die Schleudersitze am Stand des Bundesheeres.
Ein Highlight: Die Schleudersitze am Stand des Bundesheeres.(Bild: Carina Fenz)
LR Winkler (Mitte) bei der Eröffnung der Wirtschaftsmesse.
LR Winkler (Mitte) bei der Eröffnung der Wirtschaftsmesse.(Bild: Carina Fenz)
Kunst und Kultur lockten begeisterte Blicke an.
Kunst und Kultur lockten begeisterte Blicke an.(Bild: Carina Fenz)
Gut besucht war der Family-Corner des Landes.
Gut besucht war der Family-Corner des Landes.(Bild: Carina Fenz)

Auch die Stimmung sei an vielen Stellen besser als zuletzt gewesen. Für viele Menschen aus der Region gehört der Messebesuch weiterhin fix dazu, so Tuider. Damit ist auch die Fortsetzung gesichert: „Die Inform funktioniert, die Leute kommen. Es wird auch 2027 wieder eine geben.“ 

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