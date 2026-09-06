Kampf ums Wasser im Seewinkel

Hoffnung setzt Falb-Meixner daher auf die geplanten Maßnahmen bei Apetlon. Wehranlagen sollen Wasser länger in der Region halten und den Grundwasserspiegel anheben. Das soll in erster Linie den Salzlacken helfen. Weil die Bauern ihre Felder aus demselben Grundwasserkörper bewässern, könnten aber auch sie von höheren Wasserständen profitieren. Ein Schutzwall und Pumpen sollen ermöglichen, dass das Grundwasser außerhalb des Ortes steigt, ohne die Keller in Apetlon zu gefährden. Über die konkrete Umsetzung ist noch nicht entschieden. Falb-Meixner drängt auf eine rasche Lösung: „Wenn das nicht zustande kommt, dann stehen wir an.“