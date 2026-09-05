Triathlon mit Tradition: Wo die Qual daheim ist

Acht Starts in Podersdorf, fünf Siege

Gestern standen die Staatsmeisterschaften über die Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren, 21,1 km Laufen) im Fokus. Bei den Frauen eroberte Titelverteidigerin Anna Pabinger (OÖ) mit Streckenrekord (3:59,43 Stunden) souverän die Goldmedaille. Bei den Herren schlug wieder einmal Routinier Michael Weiss (W) zu: Bei seinem achten und letzten Start holte der Podersdorf-Sieger der Jahre 2014, 2018, 2023 und 2024 in 3:32,24 zum fünften Mal den Staatsmeistertitel. Kurios: Weiss ist Pabingers Trainer. Das Event wird heute mit der Olympischen und der Sprint-Distanz abgeschlossen.