Das tapfere Schneiderlein

Hätten Sie's gewusst?

Die Legende sagt, dass Schiedsrichter-Betreuer Ken Aston die Karten-Idee kam, als er nach dem Spiel auf dem Weg zum Hotel auf eine Ampel zufuhr, die gerade von Gelb auf Rot schaltete. Mag sein, jedenfalls war 1966 die letzte WM ohne Karten und beim Turnier in Mexiko 1970 hatten die Unparteiischen die gelben und roten Kartons schon in ihren Taschen stecken. Gelb wurde 58-mal gezeigt, Rot vielen Statistiken nach kein einziges Mal. Das stimmt allerdings nicht, denn (um das Rätsel vom Beginn zu lösen) Erich Deuser, Physiotherapeut des DFB-Teams, besser bekannt als „Masseur Deuser“ und Erfinder des Deuser-Bands, war im Vorrundenspiel gegen Peru ohne Erlaubnis des Referees aufs Spielfeld gelaufen und dafür mit der ersten Roten Karte der WM-Geschichte bedacht worden. Das erste WM-Rot für einen Spieler gab es erst viel später, nämlich 1974 für Carlos Caszely aus Chile nach einem dämlichen Revanchefoul an Berti Vogts. Hätten Sie’s gewusst?