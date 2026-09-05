German Division 2.0: How the AfD Is Conquering the East

“Hi, I’m Ulli!” Ulrich Siegmund (35), the AfD’s top candidate and contender for the office of Minister-President in the state of Saxony-Anhalt, chugs along on a party-blue Simson-Schwalbe moped—the iconic scooter of GDR youth—on his way to a campaign rally. He’s greeted by chants of “Ulli, Ulli!” Here comes their liberator from the yoke of the West Germans, and the angry citizens are ready to hand over their own, only moderately developed sense of civic responsibility to a leader. He’s celebrated like a pop star.