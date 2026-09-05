Sportdirektor verlässt Liverpool für Saudi-Job

Der ehemalige schottische Fußball-Teamspieler Richard Hughes beendet seine rund zweieinhalbjährige Tätigkeit als Liverpool-Sportdirektor auf eigenen Wunsch. Er suche eine neue Herausforderung, gab der 47-Jährige an. Er hatte Arne Slot als Nachfolger von Jürgen Klopp eingesetzt, der niederländische Coach holte im Jahr darauf auch prompt den Premier-League-Titel. Zudem zeichnete Hughes für die Verpflichtungen von Florian Wirtz, Alexander Isak und Hugo Ekitike verantwortlich.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zieht es Hughes nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal. Ein Nachfolger für den Sportdirektor werde schon gesucht und soll „zu gegebener Zeit bestätigt“ werden, hieß es von den „Reds“.
Momentan steckt Liverpool trotz hoher finanzieller Investitionen in der sportlichen Krise. Gegen Ipswich Town hatte das Team des neuen Trainers Andoni Iraola erst am dritten Spieltag der englischen Premier League den ersten Sieg geholt.
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