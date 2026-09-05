Sportdirektor verlässt Liverpool für Saudi-Job

Der ehemalige schottische Fußball-Teamspieler Richard Hughes beendet seine rund zweieinhalbjährige Tätigkeit als Liverpool-Sportdirektor auf eigenen Wunsch. Er suche eine neue Herausforderung, gab der 47-Jährige an. Er hatte Arne Slot als Nachfolger von Jürgen Klopp eingesetzt, der niederländische Coach holte im Jahr darauf auch prompt den Premier-League-Titel. Zudem zeichnete Hughes für die Verpflichtungen von Florian Wirtz, Alexander Isak und Hugo Ekitike verantwortlich.