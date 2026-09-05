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Mit der „Krone“ zu den Bayern in die Königsklasse

Champions League
05.09.2026 14:42
Die Bayern (li.) sind bereit für die Champions-League-Saison. Sie können live im Stadion dabei ...
Die Bayern (li.) sind bereit für die Champions-League-Saison. Sie können live im Stadion dabei sein – und zuvor noch eine Runde durchs Sky-Studio drehen (im Bild rechts Moderatorin Constanze Weiss).(Bild: Krone-Collage/AFP/APA/INA FASSBENDER, adrian schaetz photography)
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Von krone Sport

Schnell sein! In Kooperation mit „Sky“ verlosen wir einen Trip mit Tickets für die Königsklasse zum Heimspiel der Bayern am Donnerstag gegen Bodo/Glimt. Jetzt mitmachen (siehe Gewinnspielformular unten)!

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Einmal zu den Bayern – mit Eindrücken, die man nicht kaufen kann! Schon diesen Donnerstag können Fan-Träume wahr werden: Erleben Sie einen Blick hinter die Kulissen einer Champions League Übertragung bei Sky Sport Austria Eine Backstage-Tour im Sky Sport Studio in Unterföhring bei München.

Treffen Sie Moderatoren und Sky Experten (diesmal Marc Janko) dort, wo sie die Königsklasse für die Fans in Österreich analysieren

Drehen Sie eine exklusive Backstage-Runde durch das Sky-Studio!
Drehen Sie eine exklusive Backstage-Runde durch das Sky-Studio!(Bild: Sky/Adrian Schätz)

 Danach geht es zum Spiel der Bayern gegen die letztjährigen Sensations-Norweger von Bodö/Glimt ins Stadion. Inkludiert sind Hin- und Rückreise nach München per Zug, eine Hotel-Übernachtung sowie der Match-Besuch.

Zwei Tickets fürs Bayern-Spiel
Wir verlosen 1x2 Tickets für dieses unvergessliche Erlebnis. Da das Spiel schon am Donnerstag steigt, endet die Mitmach-Frist Montag um 22 Uhr! Trost für alle Nicht-Gewinner: In der Champions League zeigt Sky Sport Austria 185 der 203 Spiele, an einem Ligaphase-Spieltag laufen 17 der 18 Partien hier, darunter bereits am Dienstag der LASK-Start.

Hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

Wir wünschen viel Glück!

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