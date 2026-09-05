Mit der „Krone“ zu den Bayern in die Königsklasse

Zwei Tickets fürs Bayern-Spiel

Wir verlosen 1x2 Tickets für dieses unvergessliche Erlebnis. Da das Spiel schon am Donnerstag steigt, endet die Mitmach-Frist Montag um 22 Uhr! Trost für alle Nicht-Gewinner: In der Champions League zeigt Sky Sport Austria 185 der 203 Spiele, an einem Ligaphase-Spieltag laufen 17 der 18 Partien hier, darunter bereits am Dienstag der LASK-Start.