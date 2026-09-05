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Der „Flughafen-Joe“: Von Gate zu Gate für Gott

Leben
05.09.2026 17:55
Er sorgt sich um Personal und Passagiere: Pfarrer Joseph „Joe“ Farrugia (78) ist ...
Er sorgt sich um Personal und Passagiere: Pfarrer Joseph „Joe“ Farrugia (78) ist Flughafenseelsorger im Terminal Wien.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Egal, ob Personal oder Passagier: Wenn Pfarrer Joseph „Joe“ Farrugia durch den Terminal Wien streift, zaubert er allen ein Schmunzeln ins Gesicht. Im Zuge seiner Arbeit als Flughafenseelsorger hat er schon so einiges an Krisen, Sorgen und Problemen, aber auch freudigen Anlässen der Menschen miterlebt. Ein Einsatz zwischen Geburt und Tod, Abenteuer und Krankheit, Trennungsangst und Hochzeit: Wir treffen den „Flughafen-Joe“.

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„Hallo, wie geht’s?“, fragt Pfarrer Joseph „Joe“ Farrugia und reicht dem Flughafen-Mitarbeiter die Hand. Der Angestellte, der gerade noch angespannt dagesessen ist, strahlt. Schon ist man mitten im Gespräch: wie die Anfahrt zum Dienst war, wie es der Familie geht, wie das Ferienlager des Buben läuft.

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