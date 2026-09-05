Der „Flughafen-Joe“: Von Gate zu Gate für Gott

Egal, ob Personal oder Passagier: Wenn Pfarrer Joseph „Joe“ Farrugia durch den Terminal Wien streift, zaubert er allen ein Schmunzeln ins Gesicht. Im Zuge seiner Arbeit als Flughafenseelsorger hat er schon so einiges an Krisen, Sorgen und Problemen, aber auch freudigen Anlässen der Menschen miterlebt. Ein Einsatz zwischen Geburt und Tod, Abenteuer und Krankheit, Trennungsangst und Hochzeit: Wir treffen den „Flughafen-Joe“.