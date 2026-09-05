„Ich will mit einem großen Knall abtreten“

Die Vienna Vikings prallen am Sonntag in Duisburg im Finale der American Football League Europe auf die Wroclaw Panthers. Die Polen sind das einzige Team, dass die Wiener in der laufenden Saison besiegen konnte. Quarterback Ben Holmes ist heiß auf die Revanche – und den Titel. Den will auch Aleksandar Milanovic in seinem letzten Spiel für die Wikinger holen.