„Ich will mit einem großen Knall abtreten“

Die Vienna Vikings prallen am Sonntag in Duisburg im Finale der American Football League Europe auf die Wroclaw Panthers. Die Polen sind das einzige Team, dass die Wiener in der laufenden Saison besiegen konnte. Quarterback Ben Holmes ist heiß auf die Revanche – und den Titel. Den will auch Aleksandar Milanovic in seinem letzten Spiel für die Wikinger holen.
Fünfte internationale Saison, viertes Finale. Beeindruckend, was die Vienna Vikings in Football-Europa in den letzten Jahren für einen Fußabdruck hinterlassen haben. Einziger Makel: Nach dem Premieren-Titel 2022 folgten 2024 und 2025 Niederlagen in den Endspielen der nun nicht mehr existierenden European League of Football (ELF).
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