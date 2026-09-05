„Gewaltiger Knall“
Jet stürzte bei Flugshow bei Athen ab – zwei Tote!
Ein griechischer Kampfjet ist bei einer Flugshow bei Athen vor den Augen Tausender Besucher abgestürzt. Die beiden Piloten starben bei dem Crash – die Veranstaltung wurde nach der Tragödie abgebrochen.
Das Drama ereignete sich auf dem Luftwaffenstützpunkt Tanagra rund 55 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt Athen. Bei der Unglücksmaschine handelte es sich um einen Jet vom Typ F-4 Phantom. Wenige Minuten nach dem Start kam es bereits zu dem Absturz. Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Feuer griff auf Waldgebiet über
Nach dem Crash schlitterte das Wrack in eine nahegelegene Fabrik – es brach ein großes Feuer aus, das auch auf ein angrenzendes Waldgebiet übergriff. 85 Feuerwehrleute, 23 Fahrzeugen, sieben Flugzeuge und vier Hubschrauber waren beim Löscheinsatz beteiligt. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt. Zuschauer wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.
„Wir hörten einen gewaltigen Knall und sahen unmittelbar danach dichten schwarzen Rauch“, sagte eine Anrainerin gegenüber der Zeitung „Kathimerini“. Zahlreiche Videos, die Zuschauer auf Youtube gepostet haben, zeigen den Absturz.
Die Athens Flying Week findet seit zwölf Jahren jeden September am Flughafen Tanagra statt. An der internationalen Flugschau nahmen dieses Jahr Dutzende Militär- und Zivilflugzeuge sowie Kunstflieger unter anderem aus Deutschland, Spanien und Italien teil. Den Organisatoren zufolge gab es seit Bestehen der Veranstaltung noch nie einen Unfall.
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