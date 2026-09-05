Jet stürzte bei Flugshow bei Athen ab – zwei Tote!

Feuer griff auf Waldgebiet über

Nach dem Crash schlitterte das Wrack in eine nahegelegene Fabrik – es brach ein großes Feuer aus, das auch auf ein angrenzendes Waldgebiet übergriff. 85 Feuerwehrleute, 23 Fahrzeugen, sieben Flugzeuge und vier Hubschrauber waren beim Löscheinsatz beteiligt. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt. Zuschauer wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.