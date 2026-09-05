Lebhafter Wind im Osten, letzte Schauer im Süden

Letzte Schauer gibt es in den Abendstunden noch in der Steiermark, ehe diese in Richtung Süden abziehen. Danach lockern die Wolken etwas auf. In den übrigen Bundesländern dürfte der Abend und die Nacht trocken bleiben. Stellenweise klart der Himmel sogar auf und gibt die Sicht auf die Sterne frei.