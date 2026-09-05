Lebhafter Wind im Osten, letzte Schauer im Süden

Vielerorts trocken verläuft die kommende Nacht in Österreich. Lediglich in Teilen der Steiermark können in den Abendstunden noch Schauer niedergehen. Der lebhafte Wind macht sich jedoch auch noch in der Nacht vor allem im Osten bemerkbar.
Letzte Schauer gibt es in den Abendstunden noch in der Steiermark, ehe diese in Richtung Süden abziehen. Danach lockern die Wolken etwas auf. In den übrigen Bundesländern dürfte der Abend und die Nacht trocken bleiben. Stellenweise klart der Himmel sogar auf und gibt die Sicht auf die Sterne frei.
In der Steiermark, in Kärnten, Tirol und Vorarlberg kann sich mancherorts allerdings auch Nebel bilden.
Besonders im Osten macht sich auch noch in den Abendstunden der Wind aus West- bis Nordwest bemerkbar, stellenweise bläst er auch lebhaft. Betroffen sind Wien, Niederösterreich, das Burgenland und die Steiermark. Im Laufe der Nacht lässt der Wind allerdings langsam etwas nach.
Die Temperaturen gehen bis zum Morgen vereinzelt sogar in den einstelligen Bereich zurück, etwa in Teilen Niederösterreichs, Oberösterreichs und Tirols.
Der Sonntag präsentiert sich dann wieder recht freundlich. Die Sonne kann sich vielerorts durch die Wolkendecke kämpfen. Die Temperaturen steigen zudem wieder an, die Maxi-Werte (bis zu 28 bzw. 29 Grad) dürften im Westen und Süden erreicht werden.
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