Gall verbessert sich bei der Vuelta auf Rang zwei

„Ich wollte nicht zu sehr auf Risiko gehen. Es war wichtig, dass ich mich ausgeglichen fühle“, sagte Gall in einer ersten Reaktion. „Ich bin ganz glücklich, wie es läuft. Es hätte schlechter sein können.“ Es sei schwer zu sagen, ob er noch zulegen könne. Generell auch wegen der Hitze fühle er sich erschöpft. „Aber für die Top drei sieht es gut aus, dafür sind wir hergekommen. Wir haben noch immer dieses Ziel. Es ist immer wichtig, ein paar Sekunden herauszuholen.“ Es stehe freilich noch eine harte Woche bevor, am Sonntag geht es über 189,7 km von Palma del Rio nach Cordoba.