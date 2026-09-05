Afrikanische Mini-Mücke setzt unseren Rindern zu

Ansteckungsgefahr in Dämmerung am größten

Besonders groß ist die Ansteckungsgefahr in der Morgen- und Abenddämmerung. Zu diesen Zeiten sind Gnitzen sehr aktiv. Hilfreich ist, Kühe später aus dem Stall zu lassen und früher wieder hinein zu bringen. „Wenn der Infektionsdruck steigt, helfen auch Insektizide“, so der Veterinärdirektor. Neben Kühen kann das Virus auch Schafe, Ziegen und Alpakas befallen.