Pfotenhilfe feiert Erfolg in Streit um Hündin

Der Halter wollte das Tier zurück und brachte Beschwerde ein. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich wies diese nun zurück. Nach Angaben der Pfotenhilfe läuft zudem ein Verfahren, um ein bestehendes Tierhaltungsverbot auf Hunde, Katzen und andere Heimtiere auszuweiten. Wie eklig es die Hündin hatte, schilderte Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe: „Erschreckendstes Detail der Verhandlung war, dass der Halter nicht nur in einen Kübel neben dem Bett, sondern sogar auf die Hündin urinierte, weshalb diese bei der Abholung nach Menschenurin stank.“