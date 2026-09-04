Wo Kühe noch richtig bunt geschmückt sind

Der prächtige Kopfschmuck der Almkühe – sogenannte Fuikln – ist aus fein gehobelten Holzspänen gefertigt. Die Bänder werden dabei zu hunderten Rosetten und Sternen gebunden und in die gebogenen Tannen und Latschen gesteckt. „Die Machart kommt eigentlich aus Bayern“, erzählt Klaus Leitinger, seit vielen Jahren der Senner auf der Familienalm hoch oben über Lofer. Almleute kamen früher aus dem benachbarten Bayern und brachten die Tradition mit. In anderen Regionen wird oft auch Seidenpapier in den Kopfschmuck gebunden.