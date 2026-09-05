Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch in der Steiermark

Mücken aus Afrika bringen neues Virus in Kuhställe

Steiermark
05.09.2026 07:30
Auch steirische Rinder sind vom Shamonda-Virus betroffen.
Auch steirische Rinder sind vom Shamonda-Virus betroffen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Das Shamonda-Virus quält inzwischen auch steirische Rinder. Ohne Schutz und Behandlung stehen die heimischen Bauern vor einer neuen Herausforderung. Für den Menschen geht von der neuen Krankheit keine Gefahr aus – Milch und Fleisch können weiter bedenkenlos konsumiert werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Fressen schmeckt nicht, das Atmen fällt schwer, hinzu kommen Fieber und Durchfall: Was sich anhört wie eine lästige Sommergrippe, plagt im Moment immer mehr steirische Rinder. Auslöser dafür ist das Shamonda-Virus – eine neuartige Krankheit, die ursprünglich aus Afrika stammt.

„Die neue Krankheit ist nicht meldepflichtig, daher wissen wir nicht, wie viele Tiere konkret betroffen sind“, sagt Tierzuchtchef Horst Jauschnegg von der Landwirtschaftskammer Steiermark. Die LK Österreich berichtete vor wenigen Tagen aber von bestätigten Fällen in der Steiermark, Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich.

Lesen Sie auch:
Stechen Gelsen zu, dann können Kühe am Virus erkranken. 
Krone Plus Logo
Fälle in Vorarlberg
Mücken als Überträger: Neues Virus befällt Kühe
03.09.2026
Gelsen als Überträger
Mysteriöses Rindervirus in Süddeutschland entdeckt
03.08.2026

Kein Schutz und keine Behandlung für Tiere
Übertragen wird das Virus durch Gnitzen – winzige, blutsaugende Mücken. „Sie kommen teilweise über den Wind, vor allem aber durch den internationalen Warenhandel und die damit verbundenen Logistikketten nach Europa und bringen das Virus mit“, erklärt der Experte. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass sich die Insekten zunehmend bei uns verbreiten und wohlfühlen.

Eine Behandlung für die neuartige Krankheit gibt es bislang noch nicht: „Man kann nur die auftretenden Symptome behandeln“, gibt Jauschnegg zu bedenken. Und auch ein frühzeitiger Schutz der Tiere ist kaum möglich: „Sie könnten nur geschützt werden, indem sie vor Gnitzen geschützt werden – doch das ist in offenen Tierwohlställen schwer möglich. Vermieden werden sollte allerdings das Weiden der Tiere während der Hauptinfektionszeit.“

Zitat Icon

Die neue Krankheit zeigt sich durch Fieber, Durchfall, deutlichen Rückgang bei der Milchleistung, Fressunlust, Atemwegsprobleme und Festliegen.

Horst Jauschnegg, Tierzuchtchef LK Steiermark

Bild: LK Steiermark/Musch

Keine Gefahr für Menschen
Neben den bereits beschriebenen Symptomen wie Fieber, Durchfall, Fressunlust und Atemwegsproblemen kommt es bei kranken Kühen auch zu einem deutlichen Rückgang bei der Milchleistung und Festliegen. In den meisten Fällen erkrankt ein Großteil der Herde, Todesfälle seien bisher aber kaum aufgetreten. Für betroffene Bauern könne dennoch ein erheblicher Schaden entstehen, etwa durch die verringerte Milchleistung.

„Für den Menschen geht von der Krankheit keine Gefahr aus“, gibt Jauschnegg Entwarnung. Fleisch und Milch können also weiterhin ohne Bedenken verzehrt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
05.09.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
116.432 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
98.996 mal gelesen
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
88.623 mal gelesen
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1400 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1357 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1278 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf