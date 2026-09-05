Mücken aus Afrika bringen neues Virus in Kuhställe

Eine Behandlung für die neuartige Krankheit gibt es bislang noch nicht: „Man kann nur die auftretenden Symptome behandeln“, gibt Jauschnegg zu bedenken. Und auch ein frühzeitiger Schutz der Tiere ist kaum möglich: „Sie könnten nur geschützt werden, indem sie vor Gnitzen geschützt werden – doch das ist in offenen Tierwohlställen schwer möglich. Vermieden werden sollte allerdings das Weiden der Tiere während der Hauptinfektionszeit.“