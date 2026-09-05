Schulbeginn als echter Stresstest für Wiens Öffis

Der ÖAMTC warnt jedenfalls bereits vor Staus und Verzögerungen. Die Dauerbaustelle auf der Ost Autobahn (A4) zwischen Knoten Prater und Schwechat wird zeitweise ebenso für Verzögerungen sorgen wie die Bauarbeiten auf der Großen Ungarbrücke beim Stadtpark. Auch die Sperre der Landstraßer Hauptstraße zwischen Schlachthausgasse und Oberzellergasse stadteinwärts und die geänderten Verkehrsführungen in Meidling wegen der ÖBB-Shuttlebusse für die Sperre der S-Bahn-Stammstrecke werden zu den Verkehrsspitzen für zusätzliche Behinderungen sorgen.