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Wichtigste S-Bahn weg

Schulbeginn als echter Stresstest für Wiens Öffis

Wien
05.09.2026 11:00
Eines ist fix: Die Sperre der ÖBB S-Bahn-Stammstrecke wird das Wiener Verkehrsnetz an seine ...
Eines ist fix: Die Sperre der ÖBB S-Bahn-Stammstrecke wird das Wiener Verkehrsnetz an seine Grenzen bringen.(Bild: ÖBB)
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Von Christoph Engelmaier

Frust und Chaos? Dichtere Intervalle bei anderen Öffis sollen totales Tohuwabohu ab kommenden Montag verhindern

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Ab Montag ist es so weit: dann startet die offizielle Hauptsperre der S-Bahn-Stammstrecke, gleichzeitig mit Schulbeginn am 7. September. Das bedeutet auch: mehr als 250.000 Schüler sind wieder in den Öffis unterwegs.

Die Wiener Linien wollen dabei auf die „Stärke des gesamten leistungsfähigen Öffi-Netzes“ setzen. Umleitungen im ÖBB-Verkehr, Ersatzverkehre und zusätzliche Verbindungen, aber auch dichtere Intervalle bei U-Bahn und Straßenbahn sollen das Öffi-Chaos verhindern. Die U1 fährt in Spitzenzeiten im 2-Minuten-20-Sekunden-Intervall, die U2 im 3-Minuten-20-Sekunden-Intervall, die U4 im Bereich von 3 bis 3 Minuten 20 Sekunden und die U6 im dichten 2-Minuten-40-Sekunden-Intervall. Auf der U6 soll zusätzlich ein Reservezug in der Morgenspitze für mehr Stabilität sorgen.

Die nächsten 14 Monate werden heftig: Die ÖBB verweisen auf ein „umfassendes Mobilitätsangebot ...
Die nächsten 14 Monate werden heftig: Die ÖBB verweisen auf ein „umfassendes Mobilitätsangebot für Fahrgäste während der Hauptsperre“.(Bild: ÖBB)

Die Linie O und die Straßenbahnlinie 62 werden verdichtet. Der 62er ist während der Stammstreckensperre im 7,5-Minuten-Intervall unterwegs und wird über den Matzleinsdorfer Platz und Hauptbahnhof bis Quartier Belvedere geführt. Die Linie 18 fährt seit heute bis zur U2-Station Stadion.

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Der ÖAMTC warnt jedenfalls bereits vor Staus und Verzögerungen. Die Dauerbaustelle auf der Ost Autobahn (A4) zwischen Knoten Prater und Schwechat wird zeitweise ebenso für Verzögerungen sorgen wie die Bauarbeiten auf der Großen Ungarbrücke beim Stadtpark. Auch die Sperre der Landstraßer Hauptstraße zwischen Schlachthausgasse und Oberzellergasse stadteinwärts und die geänderten Verkehrsführungen in Meidling wegen der ÖBB-Shuttlebusse für die Sperre der S-Bahn-Stammstrecke werden zu den Verkehrsspitzen für zusätzliche Behinderungen sorgen.

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